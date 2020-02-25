Власти Соединенных Штатов Америки (США) ввели санкции против 13 компаний и физических лиц из Российской Федерации, Китая, Ирака и Турции.

Об этом говорится на официальном сайте Госдепартамента США.

Сообщается, что новые ограничительные меры были введены против пяти китайских и турецких компаний и лиц, которых обвиняют поддержке ракетной программы Ирана.

Кроме того, еще одного гражданина Китая США обвинили в поставках продукции двойного назначения для программы вооружений Пакистана.

На сайте Госдепа не уточняется, какие именно российские компании или физлица были внесены в санкционный список.

Напомним, представители Демократической партии США потребовали от администрации президента Дональда Трампа ввести санкции в отношении Российской Федерации за факты, свидетельствующие о попытках вмешаться в президентские выборы 2020 года.