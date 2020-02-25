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Власти Соединенных Штатов Америки (США) ввели санкции против 13 компаний и физических лиц из Российской Федерации, Китая, Ирака и Турции.
Об этом говорится на официальном сайте Госдепартамента США.
Сообщается, что новые ограничительные меры были введены против пяти китайских и турецких компаний и лиц, которых обвиняют поддержке ракетной программы Ирана.
Кроме того, еще одного гражданина Китая США обвинили в поставках продукции двойного назначения для программы вооружений Пакистана.
На сайте Госдепа не уточняется, какие именно российские компании или физлица были внесены в санкционный список.
Напомним, представители Демократической партии США потребовали от администрации президента Дональда Трампа ввести санкции в отношении Российской Федерации за факты, свидетельствующие о попытках вмешаться в президентские выборы 2020 года.
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Власти Соединенных Штатов Америки (США) ввели санкции против 13 компаний и физических лиц из Российской Федерации, Китая, Ирака и Турции.
Об этом говорится на официальном сайте Госдепартамента США.
Сообщается, что новые ограничительные меры были введены против пяти китайских и турецких компаний и лиц, которых обвиняют поддержке ракетной программы Ирана.
Кроме того, еще одного гражданина Китая США обвинили в поставках продукции двойного назначения для программы вооружений Пакистана.
На сайте Госдепа не уточняется, какие именно российские компании или физлица были внесены в санкционный список.
Напомним, представители Демократической партии США потребовали от администрации президента Дональда Трампа ввести санкции в отношении Российской Федерации за факты, свидетельствующие о попытках вмешаться в президентские выборы 2020 года.