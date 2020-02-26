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Бывший глава службы внешней разведки Франции Ален Жюйе будет вести на телеканале RT France программу о геополитике.
Об этом сообщает RFI со ссылкой на распространенное телеканалом коммюнике.
Отмечается, что 13-минутная программа под названием La Source («Источник») будет выходить в эфир два раза в месяц.
Согласно коммюнике, речь в программе пойдет о «дипломатии, конфликтах, терроризме, безопасности и конкурентной разведке». Первый выпуск шоу запланирован на март.
Сообщается, что Ален Жюйе не раз выступал с прокремлевских позиций.
Например, в интервью Youtube-каналу Thinkerview Жюйе назвал отравление экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля «англосаксонской манипуляцией», похвалил прогресс России в области вооружений и заявил, что Москва не является угрозой западным странам.
На сайте RT размещено интервью, где Ален Жюйе выступает за российскую интервенцию в Сирии и говорит о зависимости Франции от США.
Ален Жюйе возглавил внешнюю разведку Франции (DGSE) в 2002 году. До этого он работал в крупных французских и международных компаниях.
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Бывший глава службы внешней разведки Франции Ален Жюйе будет вести на телеканале RT France программу о геополитике.
Об этом сообщает RFI со ссылкой на распространенное телеканалом коммюнике.
Отмечается, что 13-минутная программа под названием La Source («Источник») будет выходить в эфир два раза в месяц.
Согласно коммюнике, речь в программе пойдет о «дипломатии, конфликтах, терроризме, безопасности и конкурентной разведке». Первый выпуск шоу запланирован на март.
Сообщается, что Ален Жюйе не раз выступал с прокремлевских позиций.
Например, в интервью Youtube-каналу Thinkerview Жюйе назвал отравление экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля «англосаксонской манипуляцией», похвалил прогресс России в области вооружений и заявил, что Москва не является угрозой западным странам.
На сайте RT размещено интервью, где Ален Жюйе выступает за российскую интервенцию в Сирии и говорит о зависимости Франции от США.
Ален Жюйе возглавил внешнюю разведку Франции (DGSE) в 2002 году. До этого он работал в крупных французских и международных компаниях.