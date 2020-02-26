Президент США продлил своим указом санкции, введенные в отношении России в связи с ее агрессией против Украины.

Об этом говорится в официальном сообщении, обнародованном на сайте Белого дома.

— Действия, повлекшие (предыдущие - прим.) указы президента США, продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, - отмечается в документе.

По этой причине чрезвычайная ситуация, объявленная 6 марта 2014, а также связанные с ней действия от 16 и 20 марта, 19 декабря 2014 и 20 сентября 2018-го, «должны сохранять силу после 6 марта 2020».

Ранее сообщалось о том, что власти Соединенных Штатов Америки (США) ввели санкции против 13 компаний и физических лиц из Российской Федерации, Китая, Ирака и Турции.