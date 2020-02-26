|Скорость ветра:
|10 м/с
|Восход солнца:
|06:38
|Заход солнца:
|17:31
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:49
|Заход солнца:
|17:33
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.57 грн
|EUR
|26.15 грн
|26.67 грн
За минувшие сутки, 25 февраля, незаконные вооруженные формирования РФ 5 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно рядом с Талаковкой — из миномета калибра 82 мм противник выпустил 5 мин, недалеко от н. п. Пески — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Новомихайловки — из станкового противотанкового гранатомета — 10 выстрелов, рядом с Красногоровкой — из миномета калибра 120 мм — 3 мины, а также велся огонь из крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил один обстрел по нашим позициям, а именно в районе Катериновки — из 120-мм миномета враг випутив10 мин.
«С началом текущих суток российские оккупационные войска выпустили 4 мины из 120-мм миномета по защитникам Марьинки. Потерь нет», — добавили в штабе.
Ранее сообщалось, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала 23 февраля около 400 взрывов в Донецкой области, и 550 взрывов на Луганщине.
|
Воювати проти всіх – це треба мати талантСтанислав Мартиросов
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственностиМаксим Коваль
|
Контрреволюція огидностіСтанислав Мартиросов
За минувшие сутки, 25 февраля, незаконные вооруженные формирования РФ 5 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно рядом с Талаковкой — из миномета калибра 82 мм противник выпустил 5 мин, недалеко от н. п. Пески — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Новомихайловки — из станкового противотанкового гранатомета — 10 выстрелов, рядом с Красногоровкой — из миномета калибра 120 мм — 3 мины, а также велся огонь из крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил один обстрел по нашим позициям, а именно в районе Катериновки — из 120-мм миномета враг випутив10 мин.
«С началом текущих суток российские оккупационные войска выпустили 4 мины из 120-мм миномета по защитникам Марьинки. Потерь нет», — добавили в штабе.
Ранее сообщалось, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала 23 февраля около 400 взрывов в Донецкой области, и 550 взрывов на Луганщине.