За минувшие сутки, 25 февраля, незаконные вооруженные формирования РФ 5 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно рядом с Талаковкой — из миномета калибра 82 мм противник выпустил 5 мин, недалеко от н. п. Пески — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Новомихайловки — из станкового противотанкового гранатомета — 10 выстрелов, рядом с Красногоровкой — из миномета калибра 120 мм — 3 мины, а также велся огонь из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил один обстрел по нашим позициям, а именно в районе Катериновки — из 120-мм миномета враг випутив10 мин.

«С началом текущих суток российские оккупационные войска выпустили 4 мины из 120-мм миномета по защитникам Марьинки. Потерь нет», — добавили в штабе.