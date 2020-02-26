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Президент Владимир Зеленский в ближайшее время может назначить премьер-министром Украины Сергея Тигипко.
Об этом сообщает Левый Берег.
По данным издания, переговоры с Сергеем Тигипко продолжаются.
— Этот вопрос решён. Гончарук (премьер Алексей Гончарук, - ред.)защищён иммунитетом, поэтому он уйдёт по собственному желанию. После этого будет созвана внеочередная сессия и проголосовано назначение, - рассказал изданию источник во власти.
По информации другого источника это решение будет объявлено после завершения миссии МВФ.
— Сегодня завершается работа миссии МВФ и после этого готовятся объявить. Голоса есть. Его будет представлять президент, и зал его точно поддержит, - дополнил другой источник.
По словам собеседника издания выбор пал на Сергея Тигипко, потому что он один из немногих взрослых людей в стране, который сможет взять на себя ответственность за происходящее.
— Он один из немногих взрослых людей в стране, кто может взять на себя ответственность за происходящее.
Примечательно, что ещё одним вероятным кандидатом на премьерство рассматривался Валерий Хорошковский.
Напомним, Алексей Гончарук возглавил правительство в конце августа 2019 года, став самым молодым премьер-министром в истории Украины.
17 января стало известно, что Гончарук написал заявление об отставке. Это произошло после того, как в сеть слили файлы, смонтированные из фрагментов записей совещаний в правительстве. Гончарук предоставил решать этот вопрос президенту. Владимир Зеленский его отставку не принял
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Президент Владимир Зеленский в ближайшее время может назначить премьер-министром Украины Сергея Тигипко.
Об этом сообщает Левый Берег.
По данным издания, переговоры с Сергеем Тигипко продолжаются.
— Этот вопрос решён. Гончарук (премьер Алексей Гончарук, - ред.)защищён иммунитетом, поэтому он уйдёт по собственному желанию. После этого будет созвана внеочередная сессия и проголосовано назначение, - рассказал изданию источник во власти.
По информации другого источника это решение будет объявлено после завершения миссии МВФ.
— Сегодня завершается работа миссии МВФ и после этого готовятся объявить. Голоса есть. Его будет представлять президент, и зал его точно поддержит, - дополнил другой источник.
По словам собеседника издания выбор пал на Сергея Тигипко, потому что он один из немногих взрослых людей в стране, который сможет взять на себя ответственность за происходящее.
— Он один из немногих взрослых людей в стране, кто может взять на себя ответственность за происходящее.
Примечательно, что ещё одним вероятным кандидатом на премьерство рассматривался Валерий Хорошковский.
Напомним, Алексей Гончарук возглавил правительство в конце августа 2019 года, став самым молодым премьер-министром в истории Украины.
17 января стало известно, что Гончарук написал заявление об отставке. Это произошло после того, как в сеть слили файлы, смонтированные из фрагментов записей совещаний в правительстве. Гончарук предоставил решать этот вопрос президенту. Владимир Зеленский его отставку не принял