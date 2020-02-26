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С 1 сентября по 30 июня проезд в автобусах коммунального предприятия «Николаевпасстранс» для школьников будет бесплатным.
Соответствующее решение «Об установлении льготной стоимости проезда для детей (учеников) школьного возраста в автобусах, которые осуществляют пассажирские перевозки в режиме движения «обычный» принято сегодня, 26 февраля, во время заседания исполкома Николаевского горсовета, передает корреспондент НикВести.
— Поскольку между коммунальным предприятием и управлением образования горсовета заключен договор для компенсации льготного проезда школьников, просим установить для детей бесплатный проезд в автобусах коммунального предприятия, - сказал начальник управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций горсовета Дмитрий Попов.
Он добавил, что теперь пункт предыдущего решения исполкома об установлении тарифа для перевозки школьников размером 3 гривны теряет силу.
Как известно, «Николаевпасстранс» обслуживает несколько автобусных маршрутов общего пользования: №51 «Железнодорожный вокзал - микрорайон Терновка», № 81 «микрорайон Намыв - микрорайон Ракетное Урочище», № 91 «Центральный городской стадион - микрорайон Балабановка».
Ранее сообщалось, что директор «Николаевпасстранс» заявил, что стоимость проезда одного пассажира на автобусах, купленных в лизинг, составляет 23 гривны.
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С 1 сентября по 30 июня проезд в автобусах коммунального предприятия «Николаевпасстранс» для школьников будет бесплатным.
Соответствующее решение «Об установлении льготной стоимости проезда для детей (учеников) школьного возраста в автобусах, которые осуществляют пассажирские перевозки в режиме движения «обычный» принято сегодня, 26 февраля, во время заседания исполкома Николаевского горсовета, передает корреспондент НикВести.
— Поскольку между коммунальным предприятием и управлением образования горсовета заключен договор для компенсации льготного проезда школьников, просим установить для детей бесплатный проезд в автобусах коммунального предприятия, - сказал начальник управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций горсовета Дмитрий Попов.
Он добавил, что теперь пункт предыдущего решения исполкома об установлении тарифа для перевозки школьников размером 3 гривны теряет силу.
Как известно, «Николаевпасстранс» обслуживает несколько автобусных маршрутов общего пользования: №51 «Железнодорожный вокзал - микрорайон Терновка», № 81 «микрорайон Намыв - микрорайон Ракетное Урочище», № 91 «Центральный городской стадион - микрорайон Балабановка».
Ранее сообщалось, что директор «Николаевпасстранс» заявил, что стоимость проезда одного пассажира на автобусах, купленных в лизинг, составляет 23 гривны.