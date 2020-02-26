Исполком Николаевского городского совета согласовал вопрос о внесении изменений в формат оплаты за проезд в электротранспорте, что позволит решить вопрос с убытками коммунального предприятия «Николаевэлектротранс».

Соответствующее решение принято сегодня, 26 февраля, во время заседания исполкома, передает корреспондент НикВести.

Начальник управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского горсовета Дмитрий Попов рассказал, что проект решения «О согласовании заключения договора об организации предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом» вынесен в связи с необходимостью приведения сферы транспортных услуг электротранспорта в соответствие с законодательством.

— Заказчиком услуги является исполком. Первое и основное - это необходимость соблюдения условий действующего законодательства - закона Украины «О городском электрическом транспорте» и постановления Кабинета Министров, которым как раз утвержден типовой договор. Также, неоднократно контролирующие органы указывали на необходимость приведения в соответствие с законодательством предоставление услуг,- рассказал Дмитрий Попов.

По его словам, аналогичные решения уже внедрены в таких городах: Винница, Житомир, Ивано-Франковск, Киев, Одесса.

— Самое главное, что заключение договора по типовой форме «гривна - километр» даст четко определенный механизм и сроки осуществления расчетов, позволит коммунальному предприятию «Николаевэлектротранс» избегать причинения дефицита оборотных средств на такие важные расходы, как зарплата, оплата электроэнергии, расходы на содержание подвижного состава и электросетей, что существенно повлияет на общий результат деятельности предприятия и приведет к его безубыточности, - подытожил Дмитрий Попов.

Члены исполкома единогласно поддержали это решение.

Ранее сообщалось, что исполком согласовал бесплатный проезд для школьников в автобусах «Николаевпасстранс».