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Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил Алексея Соловьева заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом говорится в его указе №57/2020 от 25 февраля.
До этого Соловьев занимал должность заместителя министра здравоохранения.
Как свидетельствует его декларация, поданная на должность заместителя секретаря СНБО, ранее он работал в «Высшем учебном заведении «Межрегиональная академия управления персоналом», и в 2018 году получил заработную плату в размере 44 тысячи 721 гривен ($1823).
По совместительству Соловьев работал в Национальной медицинской академии последипломного образования Шупика, был главой правления общественного союза «Украинская медико-фармацевтическая ассоциация», а также занимался частным бизнесом – как частный предприниматель в 2018 году получил доход в 4,8 миллиона гривен ($195,6 тысяч).
Напомним, президент Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны и ввел в него главу Офиса президента Андрея Ермака.
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Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил Алексея Соловьева заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом говорится в его указе №57/2020 от 25 февраля.
До этого Соловьев занимал должность заместителя министра здравоохранения.
Как свидетельствует его декларация, поданная на должность заместителя секретаря СНБО, ранее он работал в «Высшем учебном заведении «Межрегиональная академия управления персоналом», и в 2018 году получил заработную плату в размере 44 тысячи 721 гривен ($1823).
По совместительству Соловьев работал в Национальной медицинской академии последипломного образования Шупика, был главой правления общественного союза «Украинская медико-фармацевтическая ассоциация», а также занимался частным бизнесом – как частный предприниматель в 2018 году получил доход в 4,8 миллиона гривен ($195,6 тысяч).
Напомним, президент Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны и ввел в него главу Офиса президента Андрея Ермака.