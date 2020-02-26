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В Германии зафиксировали два новых случая заболевания коронавирусом впервые за последние две недели, общее количество случаев в стране увеличилось до 18.
Об этом сообщает DW.
Как сообщает издание, в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия заболевший 47-летний мужчина находится в критическом состоянии после заражения вирусом.
У его жены также зафиксированы симптомы коронавируса, но официально заражение пока не подтверждено. Супруги находятся в больнице в Дюссельдорфе их поместили в карантин.
Второй случай зафиксирован в федеральной земле Баден-Вюртемберг, где заболел 25-летний мужчина. Известно, что недавно он ездил в Милан.
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В Германии зафиксировали два новых случая заболевания коронавирусом впервые за последние две недели, общее количество случаев в стране увеличилось до 18.
Об этом сообщает DW.
Как сообщает издание, в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия заболевший 47-летний мужчина находится в критическом состоянии после заражения вирусом.
У его жены также зафиксированы симптомы коронавируса, но официально заражение пока не подтверждено. Супруги находятся в больнице в Дюссельдорфе их поместили в карантин.
Второй случай зафиксирован в федеральной земле Баден-Вюртемберг, где заболел 25-летний мужчина. Известно, что недавно он ездил в Милан.