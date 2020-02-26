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Власть Гонконга подарит постоянным взрослым жителям региона $1200 наличными, чтобы облегчить их финансовое положение.
Как сообщает BBC, в бюджет заложена финансовая помощь для 7 миллионов человек от 18 лет.
Министр финансов Гонконга Пол Чан заявил, что экономика региона в этом году сталкивается с проблемами: протесты и коронавирус. По последним данным, в Гонконге 85 случаев инфицирования коронавирусом, из которых два смертельных.
По словам министра, денежный подарок должен поощрить людей оставаться жить в Гонконге и лишить их финансового бремени.
Также власти планируют снизить стоимость аренды жилья и уменьшить налоги на доходы и имущество.
Гонконг – особый административный район Китая, один из финансовых центров мира, расположен на острове на юго-востоке страны, бывшая британская колония. После окончания Второй мировой войны Гонконг принадлежал Великобритании, но в 1984 году Лондон обязался передать Гонконг Пекину при условии, что остров сохранит экономическую независимость и капиталистический строй. В 1997 году Китай получил суверенитет над Гонконгом, с тех пор они существуют по формуле «одна страна — две системы».
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Власть Гонконга подарит постоянным взрослым жителям региона $1200 наличными, чтобы облегчить их финансовое положение.
Как сообщает BBC, в бюджет заложена финансовая помощь для 7 миллионов человек от 18 лет.
Министр финансов Гонконга Пол Чан заявил, что экономика региона в этом году сталкивается с проблемами: протесты и коронавирус. По последним данным, в Гонконге 85 случаев инфицирования коронавирусом, из которых два смертельных.
По словам министра, денежный подарок должен поощрить людей оставаться жить в Гонконге и лишить их финансового бремени.
Также власти планируют снизить стоимость аренды жилья и уменьшить налоги на доходы и имущество.
Гонконг – особый административный район Китая, один из финансовых центров мира, расположен на острове на юго-востоке страны, бывшая британская колония. После окончания Второй мировой войны Гонконг принадлежал Великобритании, но в 1984 году Лондон обязался передать Гонконг Пекину при условии, что остров сохранит экономическую независимость и капиталистический строй. В 1997 году Китай получил суверенитет над Гонконгом, с тех пор они существуют по формуле «одна страна — две системы».