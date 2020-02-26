Уволенный советник президента РФ относительно Украины, «куратор Донбасса» Владислав Сурков считает, что такой страны, как Украина нет. Он убежден, что «принуждение силой к братским отношениям» - единственный эффективный метод.

Об этом он рассказал в интервью российскому политологу Алексею Чеснакову, которое было опубликовано 26 февраля, передает ТСН.

Бывший советник Путина назвал желание украинцев быть независимой страной «специфическое расстройство ума».

— Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство ума. Странным образом доведено до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра «Самостоятельная Украина», а Украина не имеет. Вопрос только в том, Украины уже нет, или пока еще нет? Я, как не странно, укрооптимист. То есть, считаю, что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хохлы ребята упертые, они сделают. Однако, какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже сколько будет Украин - вопросы открытые, – заявил Владислав Сурков.

По словам Суркова, Россия должна заставлять Украину к братским отношениям, ведь «этот метод действенный».

— Принуждение силой к братским отношениям - единственный метод, который исторически доказал эффективность в украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой, – добавил он.

Напомним, помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков покинул государственную службу «в связи со сменой курса в украинском направлении».