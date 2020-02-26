Президент Владимир Зленский пообещал, что крымскотатарский телеканал ATR продолжит свое вещание.

Об этом он заявил во время выступления на форуме «Время Крыма», которое транслировало hromadske.

— Я хочу также заверить, что канал ATR продолжит свое вещание, никто не лишит их государственной поддержки. Этот вопрос решится в ближайшее время, – сказал глава государства.

Он также отметил важность обеспечения вещания в Крыму.

— Людям там нужен источник объективной информации о современной Украине, – добавил президент.

Напомним, крымскотатарский телеканал «ATR» недополучил средства из госбюджета, сократил часть коллектива и производство собственных программ и может вообще прекратить вещание.