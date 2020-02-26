В Херсоне планируют запустить новый автобусный «маршрут трех вокзалов», который будет соединять железнодорожный вокзал, автовокзал и аэропорт.

Об этом сообщает Мой Херсон.

Автобус будет курсировать по маршруту «Железнодорожный вокзал-Автовокзал-Аэропорт». Если направление будет пользоваться спросом и будет экономическая обоснованность, то в планах - построить троллейбусную линию.

Маршрут будет обслуживать коммунальное предприятие «Херсонский коммунальный транспортный сервис».

Отмечается, что эти автобусы будут иметь необычную дизайнерскую ливрею.

Напомним, 31 января глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев дал задание организовать автобус из аэропорта «Херсон» в Николаев. Предложение о маршруте должно быть готово к 31 января.