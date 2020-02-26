В Николаеве подрядные организации, Управление капитального строительства городского совета и Департамент жилищно-коммунального хозяйства работают в усиленном режиме, чтобы отремонтировать крыши, которые пострадали от ураганного ветра.

Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич во время брифинга, посвященного последствиям непогоды в городе сегодня, 26 февраля, - передает корреспондент НикВести.

Как известно, 24 февраля 2020 года из-за непогоды в Николаеве ветром повалило деревья, снесло крыши жилых домов, учреждений образования, медицины и культуры.

Мэр рассказал, что на сегодняшнем заседании исполкома из резервного фонда Николаева были выделены средства на ликвидацию последствий урагана.

— Касательно крыш. У нас было повреждено очень большое количество крыш в домах, школах, детских садах, учреждениях культуры и медицины. Больше всего пострадал роддом №3. У нас было заседание комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, на которой мы подвели итоги нарушенных крыш домов и определили цену ремонта одного квадратного метра. Сегодня на исполкоме мы выделили средства в рамках этих предложений. В дальнейшем эти средства будут учтены, будут сделаны дефектные акты, будет сделана смета и эти средства будут использоваться в оперативном режиме без проведения дополнительных процедур закупки. УКС (Управление капитального строительства горсовета, - прим.) и его технадзор будут следить за правильным использование денег, - сказал Александр Сенкевич.

Также мэр рассказал, что из резервного фонда было выделено 15 миллионов гривен, однако, по его словам, сумма ущерба еще уточняется.

— На сегодняшний день почти 15 миллионов гривен подано убытков на ремонт этих крыш. Для нас главный вопрос - это крыши. Самая большая проблема, которая может возникнуть на сегодняшний день - это дождь, который планируется на завтра на 9 утра. У нас сегодня стоит задача номер один максимально закрыть их гидробарьерами, чтобы не затекли сети. Сегодня все работают в авральном режиме. Уже с сегодняшнего дня работают подрядчики, Управление капитального строительства, Департамент жилищно-коммунального хозяйства, - сказал Александр Сенкевич.

Помимо этого, городской голова рассказал, что жители Николаева обращались на горячую линию с просьбой помочь им с ремонтом крыш, которые пострадали в результате непогоды.

— Все николаевцы, которые обращались на горячую линию, зафиксированы. И мы совместно с управляющими компаниями отрабатываем этот вопрос. Также обращались николаевцы с приватного сектора - им предоставили шифр, для того, чтобы они могли его использовать в таких случаях. На самом деле, вы видите, что те крыши, в которых был шифр - пострадали частично, но есть и такие крыши, которые оторвало полностью. Больше пострадали крыши из металлочерепицы, потому что плохо крепились к решетке. Ветер их кусками срывал с крыш. Но были даже случаи, когда ветер срывал плоские крыши, - сказал Александр Сенкевич.