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В Кабинете министров подсчитали, что около 70% поданных отчетов госслужащих «не нужны, и их никто не открывает», а около 10% отчетов не нужны официально.
Об этом в своем Telegram-канале написал Дмитрий Дубилет.
— Сейчас вместе с министерствами и другими органами власти отменяем всю эту бессмысленную работу. Часть уже отменили, еще часть отменим течение 2-3 недель максимум, - отметил министр.
Он рассказал, что его команда провела анализ, какие отчеты готовят для правительства областные государственные администрации и Киевская городская государственная администрация на постоянной основе. Во время проверки обнаружили «много неэффективного».
— Всего их оказалось 4185 отчетов. Раз в месяц или в квартал тысячи госслужащих по всей стране готовят эти бесконечные документы ... Исследовали, кто пользуется или хотя бы открывает эти отчеты. Оказалось, что почти 3 тыс.(70%) этих отчетов не нужны, - добавил Дубилет.
Он подчеркну, что подготовка этих отчетов занимает кучу времени, но почти всегда «просто накапливается на пыльных шкафах без всякого смысла».
Также глава Кабмина сообщил, что около 10% отчетов не нужны были даже официально. Их в свое время отменяли, однако «забывали сообщить об этом регионам».
Напомним, ранее в Кабмине определили 24 показателя эффективности, согласно которым будут ежеквартально оценивать глав областных госадминистраций. Первое подведение итогов согласно этим критериям будет по результатам первого квартала.
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В Кабинете министров подсчитали, что около 70% поданных отчетов госслужащих «не нужны, и их никто не открывает», а около 10% отчетов не нужны официально.
Об этом в своем Telegram-канале написал Дмитрий Дубилет.
— Сейчас вместе с министерствами и другими органами власти отменяем всю эту бессмысленную работу. Часть уже отменили, еще часть отменим течение 2-3 недель максимум, - отметил министр.
Он рассказал, что его команда провела анализ, какие отчеты готовят для правительства областные государственные администрации и Киевская городская государственная администрация на постоянной основе. Во время проверки обнаружили «много неэффективного».
— Всего их оказалось 4185 отчетов. Раз в месяц или в квартал тысячи госслужащих по всей стране готовят эти бесконечные документы ... Исследовали, кто пользуется или хотя бы открывает эти отчеты. Оказалось, что почти 3 тыс.(70%) этих отчетов не нужны, - добавил Дубилет.
Он подчеркну, что подготовка этих отчетов занимает кучу времени, но почти всегда «просто накапливается на пыльных шкафах без всякого смысла».
Также глава Кабмина сообщил, что около 10% отчетов не нужны были даже официально. Их в свое время отменяли, однако «забывали сообщить об этом регионам».
Напомним, ранее в Кабмине определили 24 показателя эффективности, согласно которым будут ежеквартально оценивать глав областных госадминистраций. Первое подведение итогов согласно этим критериям будет по результатам первого квартала.