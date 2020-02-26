Из резервного фонда Николаева на ликвидацию последствий ураганного ветра, который прошел накануне, выделили 15 миллионов гривен.

Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич во время брифинга, посвященного последствиям непогоды в городе сегодня, 26 февраля, - передает корреспондент НикВести.

По словам мэра, на сегодняшнем заседании исполкома из городского резервного фонда на ликвидацию последствий урагана было выделено 15 миллионов гривен, однако мэр уточнил, что данная сумма еще уточняется.

— У нас было заседание комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, на которой мы подвели итоги нарушенных крыш домов и определили цену ремонта одного квадратного метра. Сегодня на исполкоме мы выделили средства в рамках этих предложений. В дальнейшем эти средства будут учтены, будут сделаны дефектные акты, будет сделана смета и эти средства будут использоваться в оперативном режиме без проведения дополнительных процедур закупки. На сегодняшний день почти 15 миллионов гривен подано убытков на ремонт этих крыш. Для нас главный вопрос - это крыши. Самая большая проблема, которая может возникнуть на сегодняшний день - это дождь, который планируется на завтра на 9 утра. У нас сегодня стоит задача номер один максимально закрыть их гидробарьерами, чтобы не затекли сети. Сегодня все работают в авральном режиме, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что 24 февраля 2020 года из-за непогоды в Николаеве ветром повалило деревья, снесло крыши жилых домов, учреждений образования, медицины и культуры. Как рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич подрядные организации, Управление капитального строительства и Департамент жилищно-коммунального хозяйства городского совета работают в усиленном режиме, чтобы отремонтировать крыши, которые пострадали от ураганного ветра.