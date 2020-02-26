Об этом он сказал в комментарии «Радио Свобода».

— Я действительно сейчас со многими людьми веду собеседования и с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда, – отметил Владимир Зеленский.

25 февраля издание KyivPost со ссылкой на три источника в украинском правительстве сообщило, что президент Владимир Зеленский рассматривает Сергея Тигипко претендентом на пост премьер-министра.

Тигипко был два года вице-премьер-министром при премьер-министрах Павле Лазаренко в 1997 году и Валерие Пустовойтенко. В 1999-2000 годах он был министром экономики в правительстве тогдашнего премьер-министра Виктора Ющенко. Сам Тигипко баллотировался в президенты в 2010 году. Тогда он занял третье место.

Он объединил усилия с «Партией регионов» президента Виктора Януковича на парламентских выборах 2012 года и занял должность вице-премьер-министра при премьере Николае Азарове. Сейчас премьер-министром является Алексей Гончарук. Его назначили 29 августа 2019 года.