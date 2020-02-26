|Скорость ветра:
|11 м/с
|Восход солнца:
|06:38
|Заход солнца:
|17:31
|Температура завтра:
|+12 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:49
|Заход солнца:
|17:33
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.25 грн
|24.64 грн
|EUR
|26.25 грн
|26.74 грн
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с бывшим вице-премьером и олигархом Сергеем Тигипко.
Об этом он сказал в комментарии «Радио Свобода».
— Я действительно сейчас со многими людьми веду собеседования и с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда, – отметил Владимир Зеленский.
25 февраля издание KyivPost со ссылкой на три источника в украинском правительстве сообщило, что президент Владимир Зеленский рассматривает Сергея Тигипко претендентом на пост премьер-министра.
Тигипко был два года вице-премьер-министром при премьер-министрах Павле Лазаренко в 1997 году и Валерие Пустовойтенко. В 1999-2000 годах он был министром экономики в правительстве тогдашнего премьер-министра Виктора Ющенко. Сам Тигипко баллотировался в президенты в 2010 году. Тогда он занял третье место.
Он объединил усилия с «Партией регионов» президента Виктора Януковича на парламентских выборах 2012 года и занял должность вице-премьер-министра при премьере Николае Азарове. Сейчас премьер-министром является Алексей Гончарук. Его назначили 29 августа 2019 года.
|
Воювати проти всіх – це треба мати талантСтанислав Мартиросов
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственностиМаксим Коваль
|
Контрреволюція огидностіСтанислав Мартиросов
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с бывшим вице-премьером и олигархом Сергеем Тигипко.
Об этом он сказал в комментарии «Радио Свобода».
— Я действительно сейчас со многими людьми веду собеседования и с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда, – отметил Владимир Зеленский.
25 февраля издание KyivPost со ссылкой на три источника в украинском правительстве сообщило, что президент Владимир Зеленский рассматривает Сергея Тигипко претендентом на пост премьер-министра.
Тигипко был два года вице-премьер-министром при премьер-министрах Павле Лазаренко в 1997 году и Валерие Пустовойтенко. В 1999-2000 годах он был министром экономики в правительстве тогдашнего премьер-министра Виктора Ющенко. Сам Тигипко баллотировался в президенты в 2010 году. Тогда он занял третье место.
Он объединил усилия с «Партией регионов» президента Виктора Януковича на парламентских выборах 2012 года и занял должность вице-премьер-министра при премьере Николае Азарове. Сейчас премьер-министром является Алексей Гончарук. Его назначили 29 августа 2019 года.