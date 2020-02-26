Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что открыть для журналистов заседания Правительства, это тоже самое, что открыть ящик Пандоры.

Об этом на своей странице в Facebook народный депутат от партии Слуга народа Ольга Василевская.

Как известно, в сентябре 2019 года Кабинет министров под председательством Алексея Гончарука начал первое заседание в новом формате – правительство будет работать без камер журналистов, информацию о принятых решениях правительства украинские СМИ узнают из телеграм-канала народного депутата Украины Алексея Гончаренко.

— Только что Аваков предложил открыть заседание Правительства для представителей СМИ. Гончарук отметил, что открыть СМИ доступ к правительству - это тоже же, что открыть ящик Пандоры. Уже не закроешь, отметил глава правительства. Я считаю, что это окно Овертона следует как можно быстрее захлопнуть, и заложить кирпичом, - процитировала слова Алексея Гончарука Ольга Василевская.

О последствиях решения о закрытии Кабмина нового премьер-министра Алексея Гончарука рассказал главный редактор НикВести Олег Деренюга в ходе Южного медиафорума 12 декабря. В ходе дискуссионной панели «Власть и медиа» на медиафоруме он заявил, что профильные медиаорганизации и сами журналисты совсем не отреагировали на отмену открытых заседаний.