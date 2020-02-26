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Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что Николаевский областной совет не выделил средства из своего резервного фонда и не помог городу в ликвидации последствий непогоды.
Об этом городской голова сказал во время брифинга, посвященного последствиям непогоды в городе сегодня, 26 февраля, - передает корреспондент НикВести.
— За последнее время или, наверное, за последний год я понял, что не нужно ждать, что кто-то поможет, а нужно максимально эффективно работать с собственными ресурсами. Мы не ждали и не просили помощи, а решили максимально эффективно использовать свои ресурсы: человеческие, финансовые и технические. Если нужно будет, то будем просить областную власть или государственную власть. Могу сказать, что вчера утром было заседание областного штаба, на котором мы отчитались о наших убытках и о наших действиях. На сегодняшний день я не вижу где конкретно мы, скажем так, не можем подтянуться своими силами и где нам нужна будет помощь. Надеюсь, что в ближайшее время мы будем понимать в точности как обстоят дела после урагана и тогда будем понимать, где нам нужна помощь облсовета. У них также в областном бюджете заложено резервный фонд, из которого мы можем попросить средства на объекты, которые нужно ремонтировать, - сказал Александр Сенкевич.
Помимо этого, на сегодняшнем заседании исполнительного комитета Александр Сенкевич сообщил о намерении обратиться в областной совет относительно финансовой помощи городу при ликвидации последствий урагана. Также мэр попросил депутата областного совета, члена исполкома Андрея Кротова инициировать данный вопрос на сессии облсовета.
— У нас очень часто из облсовета и облгосадминистрации слышно: «Николаев, у вас и так деньги есть, нечего просить». У нас есть резервный фонд, который находится в области и составляет, кажется, 20 миллионов, а половина жителей области - живут в Николаеве. А сейчас, когда у нас посрывало полностью крыши в детских садах и школах, то мы выгребаем все деньги из своего резервного фонда, а с области мы по-традиции получаем ноль. У нас на самом деле не хватает средств на ликвидацию последствий. Будем обращаться в облсовет также, чтобы они выделили нам деньги, - сказал Александр Сенкевич.
Напомним, что 24 февраля 2020 года из-за непогоды в Николаеве ветром повалило деревья, снесло крыши жилых домов, учреждений образования, медицины и культуры. Как рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич подрядные организации, Управление капитального строительства и Департамент жилищно-коммунального хозяйства городского совета работают в усиленном режиме, чтобы отремонтировать крыши, которые пострадали от ураганного ветра.
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Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что Николаевский областной совет не выделил средства из своего резервного фонда и не помог городу в ликвидации последствий непогоды.
Об этом городской голова сказал во время брифинга, посвященного последствиям непогоды в городе сегодня, 26 февраля, - передает корреспондент НикВести.
— За последнее время или, наверное, за последний год я понял, что не нужно ждать, что кто-то поможет, а нужно максимально эффективно работать с собственными ресурсами. Мы не ждали и не просили помощи, а решили максимально эффективно использовать свои ресурсы: человеческие, финансовые и технические. Если нужно будет, то будем просить областную власть или государственную власть. Могу сказать, что вчера утром было заседание областного штаба, на котором мы отчитались о наших убытках и о наших действиях. На сегодняшний день я не вижу где конкретно мы, скажем так, не можем подтянуться своими силами и где нам нужна будет помощь. Надеюсь, что в ближайшее время мы будем понимать в точности как обстоят дела после урагана и тогда будем понимать, где нам нужна помощь облсовета. У них также в областном бюджете заложено резервный фонд, из которого мы можем попросить средства на объекты, которые нужно ремонтировать, - сказал Александр Сенкевич.
Помимо этого, на сегодняшнем заседании исполнительного комитета Александр Сенкевич сообщил о намерении обратиться в областной совет относительно финансовой помощи городу при ликвидации последствий урагана. Также мэр попросил депутата областного совета, члена исполкома Андрея Кротова инициировать данный вопрос на сессии облсовета.
— У нас очень часто из облсовета и облгосадминистрации слышно: «Николаев, у вас и так деньги есть, нечего просить». У нас есть резервный фонд, который находится в области и составляет, кажется, 20 миллионов, а половина жителей области - живут в Николаеве. А сейчас, когда у нас посрывало полностью крыши в детских садах и школах, то мы выгребаем все деньги из своего резервного фонда, а с области мы по-традиции получаем ноль. У нас на самом деле не хватает средств на ликвидацию последствий. Будем обращаться в облсовет также, чтобы они выделили нам деньги, - сказал Александр Сенкевич.
Напомним, что 24 февраля 2020 года из-за непогоды в Николаеве ветром повалило деревья, снесло крыши жилых домов, учреждений образования, медицины и культуры. Как рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич подрядные организации, Управление капитального строительства и Департамент жилищно-коммунального хозяйства городского совета работают в усиленном режиме, чтобы отремонтировать крыши, которые пострадали от ураганного ветра.