На территории Николаевской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19.

Об этом стало известно сегодня, 26 февраля, в ходе брифинга в Николаевской ОГА о готовности к борьбе с коронавирусом, - передает корреспондент НикВести.

В частности, представитель Николаевского лабораторного центра рассказал, что на сегодняшний день местные специалисты не диагностируют коронавирус. В случае подозрения у больного наличия вируса, его помещают в специальный бокс, а анализы направляются на исследование в референс-лабораторию в Киев.

— Лабораторный центр готов к единичным случаям на нашей территории. В основном центр занимается диагностикой как внешней среды, так и больных, потому что у нас есть единственная вирусологическая лаборатория. Также у нас работают эпидемиологи, которые в случае необходимости выходят на обследования. На сегодняшний день мы не диагностируем коронавирус, мы диагностируем любое вирусное заболевание. В случае, если клинично не совпадает с тем, что мы видим вирусологично, материал направляют в референс-лабораторию, которая обеспечена необходимой диагностируемой средой под коронавирус, - рассказал представитель центра.

Также стоит отметить, что в Николаеве отсутствуют тест-системы, поскольку у МОЗ они имеются в ограниченном количестве. Их распределение по областям - нецелесообразно.

— Тест-системы поступили в ограниченных количествах, поэтому и раскидывать по областям нецелесообразно. Они будут сосредоточены в референс-лаборатории, которая соответствует максимальной биологической защите. Там может проводиться максимальное количество исследований, доставка материал по Украине не составляет проблемы. Не все будет направляться в Киев. Устанавливается: клинический, потом эпидемиологический, после вирусологический. По клиническому видим, что тяжелое течение; эпидемиологически, что человек был связан со странами, где был зафиксирован вирус, только тогда мы отрабатываем человека полномасштабно по коронавирусу, - добавили в центре.

Напомним, ранее главный врач Николаевского областного центра инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова рассказала, что больница, в случае необходимости, готова к приему больных коронавирусной инфекции.