Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что за последние годы город получил из Государственного фонда реконструкции и развития всего несколько миллионов гривен на ликвидацию подтопления в Терновке и ангиограф, в то время как соседним городам выделяют «сотни миллионов» гривен на реализацию различных проектов.

Об этом городской голова сказал во заседания исполнительного комитета сегодня, 26 февраля, - передает корреспондент НикВести.

— У нас Николаев какой-то обделенный. Наши коллеги с Одессы, Запорожья, Херсона постоянно получают на проекты миллионы-миллионы гривен от ГФРР. Постоянно получают какие-то проекты, закупают медицинское оборудование, а Николаев по традиции получает ноль. На самом деле мы получили 5 миллионов на закупку ангиографа. Просто они получают там сотни миллионов гривен на какие-то конкретные проекты: строительство школ, детских садов и так далее. Николаев за прошлые годы из ГФРР получил 3 миллиона гривен на ликвидацию подтопления в Терновке, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что в Николаевской области за деньги Государственного фонда регионального развития (ГФРР) в 2020 году планируют построить по 5 школ, детских садов и спортивных площадок.