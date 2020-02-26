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Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что за последние годы город получил из Государственного фонда реконструкции и развития всего несколько миллионов гривен на ликвидацию подтопления в Терновке и ангиограф, в то время как соседним городам выделяют «сотни миллионов» гривен на реализацию различных проектов.
Об этом городской голова сказал во заседания исполнительного комитета сегодня, 26 февраля, - передает корреспондент НикВести.
— У нас Николаев какой-то обделенный. Наши коллеги с Одессы, Запорожья, Херсона постоянно получают на проекты миллионы-миллионы гривен от ГФРР. Постоянно получают какие-то проекты, закупают медицинское оборудование, а Николаев по традиции получает ноль. На самом деле мы получили 5 миллионов на закупку ангиографа. Просто они получают там сотни миллионов гривен на какие-то конкретные проекты: строительство школ, детских садов и так далее. Николаев за прошлые годы из ГФРР получил 3 миллиона гривен на ликвидацию подтопления в Терновке, - сказал Александр Сенкевич.
Напомним, что в Николаевской области за деньги Государственного фонда регионального развития (ГФРР) в 2020 году планируют построить по 5 школ, детских садов и спортивных площадок.
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Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что за последние годы город получил из Государственного фонда реконструкции и развития всего несколько миллионов гривен на ликвидацию подтопления в Терновке и ангиограф, в то время как соседним городам выделяют «сотни миллионов» гривен на реализацию различных проектов.
Об этом городской голова сказал во заседания исполнительного комитета сегодня, 26 февраля, - передает корреспондент НикВести.
— У нас Николаев какой-то обделенный. Наши коллеги с Одессы, Запорожья, Херсона постоянно получают на проекты миллионы-миллионы гривен от ГФРР. Постоянно получают какие-то проекты, закупают медицинское оборудование, а Николаев по традиции получает ноль. На самом деле мы получили 5 миллионов на закупку ангиографа. Просто они получают там сотни миллионов гривен на какие-то конкретные проекты: строительство школ, детских садов и так далее. Николаев за прошлые годы из ГФРР получил 3 миллиона гривен на ликвидацию подтопления в Терновке, - сказал Александр Сенкевич.
Напомним, что в Николаевской области за деньги Государственного фонда регионального развития (ГФРР) в 2020 году планируют построить по 5 школ, детских садов и спортивных площадок.