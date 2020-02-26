Народный депутат фракции «Европейская Солидарность» Мустафа Джемилев заявил, что у него нет сомнения в том, что Крым рано или поздно будет освобожден от российской оккупации.

Об этом он сказал на форуме «Время Крыма», посвященном шестой годовщине оккупации полуострова, сообщают в пресс-службе партии.

Мустафа Джемилев напомнил, что Указ о введении 26 февраля Дня сопротивления российской оккупации Крыма, был предложен более 150 депутатами.

— Это имеет большое значение как для всей Украины, так и жителей Крыма. Сопротивление российской оккупации в Крыму продолжается. День 26 февраля 2014 года был пиком столкновения между верными своей Родине гражданами Украины и сепаратистами и провокаторами с целью заставить депутатов Верховной Рады принять обращение к Путину с просьбой присоединить Крым к РФ. В этот день им это не удалось, провокаторы и предатели были отброшены, но в ночь на 27 февраля ВР Крыма и Совет министров Крыма были заняты вооруженными террористами без опознавательных знаков, а точнее отрядом военной разведки РФ ГРУ, которые потом заставили депутатов проголосовать за решение, продиктованное из Кремля. Надлежащей реакции со стороны руководства Украины по нейтрализации вооруженных бандитов, к сожалению, тогда не было, а потом для подкрепления расположенного в Севастополе двадцатитысячном корпусе русской Черноморской базы и полной оккупации полуострова начали двигаться военные вертолеты, самолеты, бронетранспортеры, танки, а также колонны автомобилей с воинами российских регулярных частей для полной оккупации Крыма, - сказал Мустафа Джемилев.

Он отметил, что на протяжении 6 лет Крым находится под оккупацией. Вторжение России в Крым, а через месяц в восточные регионы принесло горе и страдания многим людям.

— В Крыму десятки похищенных и тех, к кому были применены пытки, убитых, сотни арестов со следующими большими сроками, постоянные обыски. Не менее сотни тысяч жителей Крыма были вынуждены покинуть свои дома и переехать на материковую часть Украины, так как на оккупированной территории ликвидированы демократические свободы и на полуострове установлен режим, который был в худшие годы советского коммунистического режима. Гибридная война, которая длится уже 6 лет, унесла жизни около 14 тысяч наших граждан, десятки тысяч раненых и оставшихся инвалидами. Миллионы беженцев. Не менее убитых и со стороны агрессора, нанесенные большие материальные убытки как Украине, так и России, как результат введенных против агрессора санкций, - сказал нардеп.

Мустафа Джемилев подчеркнул, что Крымский полуостров, всегда славился своими природными ресурсами и рекреационными центрами, сейчас преобразован в крупную военную базу, которая представляет угрозу всему Черноморскому бассейну.

Депутат убежден, что для жителей Крыма в условиях оккупации, а соответственно и изоляции от цивилизованного мира, нет и не может быть светлых перспектив. Сама страна - оккупант будет превращаться в большую Северную Корею и станет символом тоталитаризма, жесткости и мракобесия.

По словам Джемилева, выход из ситуации может быть только один - все стороны должны строго соблюдать принцип международного права, выполнять решения и резолюции, постановления общепризнанных международных организаций, в том числе ГА ООН, ПА Совета Европы, Международного суда ООН, ОБСЕ.