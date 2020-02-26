Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петро Порошенко считает, что решение США продлить еще на год санкции против Российской Федерации из-за аннексии Крыма это свидетельство дружеской и партнерской позиции в отношении Украины.

Об этом он написал на своей странице Facebook.

— Хорошая новость из Вашингтона, который продлил на очередной годовой период действие санкций против России! Мы благодарны за подтверждение преданности нашей общей борьбе с российским агрессором и твердость американской политики единства и солидарности с Украиной. Этим решением Соединенные Штаты направляют четкий сигнал о том, что считают действия Российской Федерации по Украине подрывом демократических институтов, безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности, угрозой и собственным национальным интересам, - написал Петро Порошенко.

Он назвал такие действия США позицией настоящего друга и союзника.

— Это и есть позиция настоящего друга и союзника. И мощный сигнал всем тем, кто мечтает категориями умиротворения агрессора, возвращение к отношениям как прежде, и верит в то, что в Кремле готовы к изменениям в своем поведении и отказу от дальнейшей гибридной агрессии, - отметил Петро Порошенко.

Ранее, президент США продлил своим указом санкции, введенные в отношении России в связи с ее агрессией против Украины.

