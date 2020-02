НИКВЕСТИ HD NEW Брифинг по коронавирусу Николаевская ОГА Николаевская ОГА NEW Сенкевич о последствиях непогоды Брифинг мэра Николаева Александра Сенкевича Брифинг мэра Николаева Александра Сенкевича NEW Исполком горсовета Заседание исполнительного комитета Николаевского горсовета Заседание исполнительного комитета Николаевского горсовета В Николаеве из-за сильного ветра упал пешеходный мост Часть моста уже оградили лентой. Часть моста уже оградили лентой. Митинг в Николаеве Николаевцы выступают против фур на улицах города Николаевцы выступают против фур на улицах города Совещание в морпорту Ищут решение транспортному коллапсу Ищут решение транспортному коллапсу Жители сел Новоодесчины снова пришли к губернатору Стадник прислал вместо себя заместителя Стадник прислал вместо себя заместителя Селяне перекрыли дорогу на Киев Требуют губернатора Требуют губернатора Митинг селян Константиновки Они несогласны с тем, как Стадник формирует ОТГ Они несогласны с тем, как Стадник формирует ОТГ Бюжетная комиссия горсовета Заседание депутатской комиссии Заседание депутатской комиссии

