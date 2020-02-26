В 2020 году в Николаеве планируют снести старые, аварийные тополя и высадить на их месте новые деревья.

Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич во время брифинга, посвященного последствиям непогоды в городе сегодня, 26 февраля, - передает корреспондент НикВести.

— Вы же видите, что многие деревья, которые упали, не были аварийными. Это стихийное бедствие. Почти 80% деревьев, которые упали, - это тополя. Относительно тополей в Николаеве. Очень много разговоров по этому поводу, очень много людей против того, чтобы их сносить. Более того, у нас есть областные структуры, которые занимаются вопросами экологии и которые не согласовываю снос деревьев. Я думаю, что на сегодняшний день все готовы к тому, чтобы принять программу, которая позволит корчевать деревья, спиливать их и высаживать на их местах новые. Уже в ближайшую осень можно подготовиться к массовой высадке новых деревьев. Безусловно, деревья нужны Николаеву, их нужно высаживать, но они, как и все на этой планете, имеют свой возраст. Нужно понимать, что каждый год, если будет такой ветер и мы не будем заниматься омолаживанием деревьев, то деревья будут падать. Нужно остановиться и не поднимать панику, когда сносятся большие и аварийные деревья, а мы будем это делать. Более того, хочу сказать, что тополя - это не ценная порода дерева. В этом году в бюджете заложено 6 миллионов гривен на снос деревьев. Мы будем проводить тендер, чтобы убрать больше деревья и сносить их спецтехникой, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что Корабельный район больше других пострадал от падения деревьев, вызванным сильным штормом в городе.