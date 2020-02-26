Сегодня, 26 февраля заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Трайтли и начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Павел Георгиев посетили КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» областного совета.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

Руководители ознакомились с имеющимися ресурсами лекарственных средств и средств индивидуальной защиты, условиями пребывания пациентов и готовностью заведения к возможному развертыванию базы в случае поступления пациентов с коронавирусом.

Они отметили, что больница полностью готова к оказанию медицинской помощи в случае поступления пациентов с коронавирус и обеспечена всем необходимым, медицинские работники имеют соответственно высокую квалификацию.

Отмечается, что ранее заведение было определено госпитальной базой на случай выявления коронавируса в Николаевской области.

Ситуация находится на постоянном контроле облгосадминистрации и управления здравоохранения ОГА.

Пресс-релиз