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Сегодня, 26 февраля заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Трайтли и начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Павел Георгиев посетили КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» областного совета.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
Руководители ознакомились с имеющимися ресурсами лекарственных средств и средств индивидуальной защиты, условиями пребывания пациентов и готовностью заведения к возможному развертыванию базы в случае поступления пациентов с коронавирусом.
Они отметили, что больница полностью готова к оказанию медицинской помощи в случае поступления пациентов с коронавирус и обеспечена всем необходимым, медицинские работники имеют соответственно высокую квалификацию.
Отмечается, что ранее заведение было определено госпитальной базой на случай выявления коронавируса в Николаевской области.
Ситуация находится на постоянном контроле облгосадминистрации и управления здравоохранения ОГА.
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Сегодня, 26 февраля заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Трайтли и начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Павел Георгиев посетили КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» областного совета.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
Руководители ознакомились с имеющимися ресурсами лекарственных средств и средств индивидуальной защиты, условиями пребывания пациентов и готовностью заведения к возможному развертыванию базы в случае поступления пациентов с коронавирусом.
Они отметили, что больница полностью готова к оказанию медицинской помощи в случае поступления пациентов с коронавирус и обеспечена всем необходимым, медицинские работники имеют соответственно высокую квалификацию.
Отмечается, что ранее заведение было определено госпитальной базой на случай выявления коронавируса в Николаевской области.
Ситуация находится на постоянном контроле облгосадминистрации и управления здравоохранения ОГА.
Пресс-релиз