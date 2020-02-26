Директор КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что для противодействия коронавирусу требуется определить место для размещения людей с возможным заболеванием, а также закупить тепловизоры.

Об этом он рассказал сегодня, 26 февраля, в ходе брифинга в Николаевской ОГА о готовности к борьбе с коронавирусом, - передает НикВести.

В частности, Федор Барна рассказал, что в аэропорту уже определили стоянку самолета на карантине. Также сейчас необходимо найти помещение, где будут размещены пассажиры с симптомами коронавируса.

— Самолет ставится на отдельную стоянку карантинную, у нас девятая стоянка определена, как карантинная, он изолируется, вызывают специалистов из МОЗ, из области. Что касается койко-мест, которые есть в наличии, это крайне мало, потому что самолет вмещает 189 пассажиров, с детьми бывает 195, надо заранее подумать, какое мы можем определить помещение, где мы можем размещать, если это случится, - сказал Федор Барна.

Он добавил, что аэропорт нуждается в закупке тепловизоров, чтобы замерять температуру пассажиров перед вылетом, и после прилета.

— У нас есть потребность в закупке тепловизоров, которые определяют температуру не только тех, кто приезжает, но и тех, кто вылетает. Сегодня мы работаем в таком режиме – наша бригада фельдшеров поднимается на борт, опрашивает персонал, который в самолете, есть ли симптомы у людей. Если нет, мы их допускаем, именно так проходит допуск людей из самолета, - отметил он.

Напомним, в ходе брифинга также стало известно, что на территории Николаевской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19.