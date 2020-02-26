Соответствующее постановление принял Кабмин, сообщили в Министерстве образования.

— Это неправильно, что на пятом, практически шестом году войны мы до сих пор не смогли заменить абсолютно советское название предмета «Защита Отечества» на «Защита Украины». Это важный акцент, и я рада, что мы наконец его сделали, — отметила министр образования Анна Новосад.

Она добавила, что теперь нужно улучшать содержание этого предмета и материально-техническое обеспечение школ.

Сейчас «Защита Украины» обязательный предмет в 10-11 классах. Его цель — предоставить учащимся знания и умения для обороны страны, научить их действовать в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, 16 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о среднем образовании. «За» проголосовали 327 народных депутатов.