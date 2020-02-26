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В Черновцах госпитализировали уже второго человека с подозрением на коронавирус.
Об этом во время брифинга заявила заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой облгосадминистрации Мария Полищук, передает РБК-Украина.
По ее словам, второй пациент с пневмонией был госпитализирован в медучреждение вечером 25 февраля.
— Если говорить об обследовании, то только сегодня будут результаты, направленные в центральную киевскую лабораторию. Экспресс-тесты на грипп у них отрицательные. Пациенты на протяжении недели будут обследованы на наличие коронавируса, - сообщила Мария Полищук.
Напомним, на территории Николаевской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19.
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В Черновцах госпитализировали уже второго человека с подозрением на коронавирус.
Об этом во время брифинга заявила заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой облгосадминистрации Мария Полищук, передает РБК-Украина.
По ее словам, второй пациент с пневмонией был госпитализирован в медучреждение вечером 25 февраля.
— Если говорить об обследовании, то только сегодня будут результаты, направленные в центральную киевскую лабораторию. Экспресс-тесты на грипп у них отрицательные. Пациенты на протяжении недели будут обследованы на наличие коронавируса, - сообщила Мария Полищук.
Напомним, на территории Николаевской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19.