В Черновцах госпитализировали уже второго человека с подозрением на коронавирус.

Об этом во время брифинга заявила заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой облгосадминистрации Мария Полищук, передает РБК-Украина.

По ее словам, второй пациент с пневмонией был госпитализирован в медучреждение вечером 25 февраля.

— Если говорить об обследовании, то только сегодня будут результаты, направленные в центральную киевскую лабораторию. Экспресс-тесты на грипп у них отрицательные. Пациенты на протяжении недели будут обследованы на наличие коронавируса, - сообщила Мария Полищук.

Напомним, на территории Николаевской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19.