Киевский апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов пятого президента Украины и действующего народного депутата Петра Порошенко о его принудительном приводе на допрос в ГБР.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе, передает «Интерфакс-Украина».

«Киевский апелляционный суд отказал в открытии апелляционного производства по данным жалобам, поскольку постановление не подлежит обжалованию», — отметила пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что Печерский суд Киева разрешил Государственному бюро расследований осуществить принудительный привод экс-президента Петра Порошенко на два допроса в ГБР — 28 февраля и 6 марта.

После этого адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что заседание и решения суда по поводу принудительного привода его подзащитного на допрос в ГБР были «тайными».