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Об этом сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе, передает «Интерфакс-Украина».
«Киевский апелляционный суд отказал в открытии апелляционного производства по данным жалобам, поскольку постановление не подлежит обжалованию», — отметила пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что Печерский суд Киева разрешил Государственному бюро расследований осуществить принудительный привод экс-президента Петра Порошенко на два допроса в ГБР — 28 февраля и 6 марта.
После этого адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что заседание и решения суда по поводу принудительного привода его подзащитного на допрос в ГБР были «тайными».
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Об этом сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе, передает «Интерфакс-Украина».
«Киевский апелляционный суд отказал в открытии апелляционного производства по данным жалобам, поскольку постановление не подлежит обжалованию», — отметила пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что Печерский суд Киева разрешил Государственному бюро расследований осуществить принудительный привод экс-президента Петра Порошенко на два допроса в ГБР — 28 февраля и 6 марта.
После этого адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что заседание и решения суда по поводу принудительного привода его подзащитного на допрос в ГБР были «тайными».