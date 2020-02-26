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Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов отменил специальные меры безопасности к ряду должностных лиц Офиса Генпрокурора.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идет об обеспечении конфиденциальности данных, указанных в декларациях.
Отныне вся информация о состоянии прокуроров Офиса Генерального прокурора, а также бывших работников ГПУ и их близких родственников станет открытой. Возможность ознакомиться с ней будет на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Ранее сообщалось, что заместителю Николаевского городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрию Степанцу начислили 25 тысяч 200 гривен премии в январе этого года.
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Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов отменил специальные меры безопасности к ряду должностных лиц Офиса Генпрокурора.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идет об обеспечении конфиденциальности данных, указанных в декларациях.
Отныне вся информация о состоянии прокуроров Офиса Генерального прокурора, а также бывших работников ГПУ и их близких родственников станет открытой. Возможность ознакомиться с ней будет на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Ранее сообщалось, что заместителю Николаевского городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрию Степанцу начислили 25 тысяч 200 гривен премии в январе этого года.