Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов отменил специальные меры безопасности к ряду должностных лиц Офиса Генпрокурора.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет об обеспечении конфиденциальности данных, указанных в декларациях.

Отныне вся информация о состоянии прокуроров Офиса Генерального прокурора, а также бывших работников ГПУ и их близких родственников станет открытой. Возможность ознакомиться с ней будет на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Ранее сообщалось, что заместителю Николаевского городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрию Степанцу начислили 25 тысяч 200 гривен премии в январе этого года.