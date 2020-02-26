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26 февраля Кабинет Министров назначил Сергея Глущенко на должность заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Об этом в Facebook написал глава министерства Тимофей Милованов.
Сергей Глущенко будет отвечать за направление и координацию деятельности в агронаправлении.
Сергей Глущенко родился 18 июля 1979 года в пгт Райгородок Славянского района Донецкой области. меет три высших образования, получил в Киевском национальном экономическом университете им. В. Гетьмана. С июля 2015 года по январь 2016 года занимал пост главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. До этого был советником IFC из группы Всемирного банка.
Ранее сообщалось, что Президент Владимир Зеленский в ближайшее время может назначить премьер-министром Украины Сергея Тигипко.
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26 февраля Кабинет Министров назначил Сергея Глущенко на должность заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Об этом в Facebook написал глава министерства Тимофей Милованов.
Сергей Глущенко будет отвечать за направление и координацию деятельности в агронаправлении.
Сергей Глущенко родился 18 июля 1979 года в пгт Райгородок Славянского района Донецкой области. меет три высших образования, получил в Киевском национальном экономическом университете им. В. Гетьмана. С июля 2015 года по январь 2016 года занимал пост главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. До этого был советником IFC из группы Всемирного банка.
Ранее сообщалось, что Президент Владимир Зеленский в ближайшее время может назначить премьер-министром Украины Сергея Тигипко.