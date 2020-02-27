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ЕС может подвергнуть санкциям структуры, связанные с Россией и Китаем, за преступления в киберпространстве.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатов, знакомых с ситуацией.
Источники издания сообщают, что переговоры по предлагаемым мерам начнутся уже на этой неделе.
Этот шаг станет первым применением так называемого режима киберсанкций ЕС - набора инструментов, включающего запреты на поездки и замораживание активов, предназначенные для предотвращения кибератак.
Напомним, что президент США продлил своим указом санкции, введенные в отношении России в связи с ее агрессией против Украины.
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ЕС может подвергнуть санкциям структуры, связанные с Россией и Китаем, за преступления в киберпространстве.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатов, знакомых с ситуацией.
Источники издания сообщают, что переговоры по предлагаемым мерам начнутся уже на этой неделе.
Этот шаг станет первым применением так называемого режима киберсанкций ЕС - набора инструментов, включающего запреты на поездки и замораживание активов, предназначенные для предотвращения кибератак.
Напомним, что президент США продлил своим указом санкции, введенные в отношении России в связи с ее агрессией против Украины.