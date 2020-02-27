В Новой Одессе, вчера вечером 26 февраля, на ходу загорелся ВАЗ 2106.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Сообщение о пожаре поступило в 22:01. В 22:14 пожарные локализовали пожар на площади 2 квадратных метра, а в 22:20 - ликвидировали.

— Предполагаемая причина - короткое замыкание электропроводки. К ликвидации привлекалось 4 человека, 1 единица техники ГСЧС. обстоятельства выясняли сотрудники полиции, - сказано в сообщении.

Напомним, в Вознесенске, в ночь на 26 февраля, из-за короткого замыкания электропроводки загорелась крыша 5-этажного жилого дома на улице Кутвицкого.