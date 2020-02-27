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Фигурантам дела о преступной группировке в Херсонской области, в том числе подозреваемому в ее организации Игорю Павловскому (бывший помощник нардепа), объявили новые подозрения.
Об этом сообщае пресс-служба Офиса генпрокурора.
Сообщается, что прокуратура совместно с СБУ сообщила о подозрении четырем лицам, в том числе Павловскому, за насильственные действия в отношении активистов в Херсонской области и поджоги их имущества.
По версии следствия, они подозреваются в угоне автомобилей на сумму около 5 млн гривен, сопряженном с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего. Кроме того, проведено 10 обысков по местам жительства фигурантов и возможного хранения вещественных доказательств.
Следственные действия состоялись по новым обстоятельствам в деле о нападении на Екатерину Гандзюк и создании преступной организации.
Напомним, ранее суд болгарского города Бургас принял решение об экстрадиции в Украину задержанного ранее Алексея Левина (Москаленко), которого подозревают в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк.
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Фигурантам дела о преступной группировке в Херсонской области, в том числе подозреваемому в ее организации Игорю Павловскому (бывший помощник нардепа), объявили новые подозрения.
Об этом сообщае пресс-служба Офиса генпрокурора.
Сообщается, что прокуратура совместно с СБУ сообщила о подозрении четырем лицам, в том числе Павловскому, за насильственные действия в отношении активистов в Херсонской области и поджоги их имущества.
По версии следствия, они подозреваются в угоне автомобилей на сумму около 5 млн гривен, сопряженном с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего. Кроме того, проведено 10 обысков по местам жительства фигурантов и возможного хранения вещественных доказательств.
Следственные действия состоялись по новым обстоятельствам в деле о нападении на Екатерину Гандзюк и создании преступной организации.
Напомним, ранее суд болгарского города Бургас принял решение об экстрадиции в Украину задержанного ранее Алексея Левина (Москаленко), которого подозревают в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк.