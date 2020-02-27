Депутат Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционный блок» Павел Зоткин заявил, что написал заявление в полицию на людей, которые разбили об его голову яйцо и потребовал от них извинений.

Об этом он заявил сегодня, 27 февраля, в ходе заседания сессии городского совета, – сообщает корреспондент НикВести.

По словам Павла Зоткина, он готов забрать написанное им заявление, если «нападавшие» на него люди в течение суток принести ему извинения.

— Не буду пересказывать вчерашний инцидент, я думаю, уже все в курсе. Вчера, 26 февраля в здании Николаевского горсовета ко мне подошли двое людей, один из которых упрекнул меня в том, что я поздравил своих друзей и подписчиков в Facebook с 23 февраля. Сзади подошел другой человек и нанес мне удар по голове, испачкал мою одежду, после чего эти двое людей очень быстро ушли. Законы Украины в отношении меня были грубо нарушены, да и еще в здании Николаевского городского совета. Причем подобные нападения в здании Николаевского городского совета не единичный случай. Хочу напомнить, что такие случаи вседозволенности и безнаказанности являются последствия пяти лет, когда нашему народу навязывались разделения на правых и неправых, патриотов и ватников. К большому сожалению, молодые люди, которые напали на меня стали жертвами этой пропаганды, я на них зла не держу и даю им возможность извиниться. Если в течение суток они принесут свои публичные извинения, то я готов забрать свое заявление в правоохранительные органы, – заявил Павел Зоткин.

В свою очередь заместитель главы фракции «Оппозиционный блок» в городском совете Игорь Копейка заявил, что сегодня состоялось внеочередное заседание комиссии по вопросам законности и гласности на котором был подготовлен проект решения об обращении в полицию от имени городского совета.

Глава депутатской комиссии, депутат от фракции «Оппозиционный блок» Александр Маликин попросил городского голову поставить проект решения на голосование.

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционный блок» Андрей Яковлев предложил мэру Александру Сенкевичу прекратить заключать договора с частными охранными фирмами, которые не справляются со своими обязанностями. Вместо этого он предложил сэкономить деньги и перейти на услуги Службы государственной охраны Украины.

В итоге, городской голова Александр Сенкевич вынес вопрос об обращении в правоохранительные органы по факт нападения на депутата Павла Зоткина, и со второй попытки он набрал нужное количество голосов.

Как известно, в воскресенье, 23 февраля, Павел Зоткин поздравил николаевцев с Днем защитника Отечества, празднование которого власти Украины отменили в 2014 году, перенеся его на 14 октября.

На поздравительной открытке депутата были размещены кадры из советского фильма «Офицеры», а также герб и флаг Российской Федерации. Позже депутат все-таки удалил публикацию.

В свою очередь, во вторник, 25 февраля, народный депутат от партии «Слуга народа» Виталий Безгин обратился в Службу безопасности Украины, потребовав расследовать публикацию Павла Зоткина.

В среду, 26 февраля, в Николаевском городском совете Павла Зоткина забросали яйцами.