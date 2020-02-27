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В киевской гостинице Hilton планируют открыть казино площадью примерно в тысячу квадратных метров. Инвестиции в оборудование, по предварительным оценкам, составят $20-25 млн.
Об этом в комментарии The Page рассказал совладелец отеля и соучредитель медиагруппы «1+1» Борис Фуксман.
Кроме этого, как добавил Фуксман, есть еще проект подземного казино в Hilton Kyiv, площадь которого составит 2 тыс. кв. метров. В его строительство планируется вложить $5 млн, а во сколько обойдется оборудование — пока неизвестно.
Напомним, 19 декабря 2019 года в Верховной Раде депутаты попытались проголосовать за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине, который предусматривает, что заниматься этим бизнесом можно будет только в 3-5-звездочных отелях, получив соответствующую государственную лицензию. Однако депутатам не хватило голосов для принятия законопроекта в первом чтении, поэтому его отправили на доработку
На следующий день правительство приняло решение, которое запрещает заниматься игорным бизнесом под прикрытием государственных лотерей, а 16 января 2019 года Верховная Рада предварительно поддержала закон о легализации азартных игр в Украине.
Отметим, что игорный бизнес в Украине запрещен законодательно с 2009 года. Однако с тех пор операторы лотерей нашли лазейку в законе, которая используется для осуществления этой деятельности.
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В киевской гостинице Hilton планируют открыть казино площадью примерно в тысячу квадратных метров. Инвестиции в оборудование, по предварительным оценкам, составят $20-25 млн.
Об этом в комментарии The Page рассказал совладелец отеля и соучредитель медиагруппы «1+1» Борис Фуксман.
Кроме этого, как добавил Фуксман, есть еще проект подземного казино в Hilton Kyiv, площадь которого составит 2 тыс. кв. метров. В его строительство планируется вложить $5 млн, а во сколько обойдется оборудование — пока неизвестно.
Напомним, 19 декабря 2019 года в Верховной Раде депутаты попытались проголосовать за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине, который предусматривает, что заниматься этим бизнесом можно будет только в 3-5-звездочных отелях, получив соответствующую государственную лицензию. Однако депутатам не хватило голосов для принятия законопроекта в первом чтении, поэтому его отправили на доработку
На следующий день правительство приняло решение, которое запрещает заниматься игорным бизнесом под прикрытием государственных лотерей, а 16 января 2019 года Верховная Рада предварительно поддержала закон о легализации азартных игр в Украине.
Отметим, что игорный бизнес в Украине запрещен законодательно с 2009 года. Однако с тех пор операторы лотерей нашли лазейку в законе, которая используется для осуществления этой деятельности.