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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон могут перед визитом в Россию посетить Украину для участия в торжествах, посвященных 75-летию окончания Второй мировой войны.
Об этом сообщает The Guardian.
Среди вариантов, которые считаются компромиссами в Вашингтоне и Лондоне, - участие лидеров в возложении венков в Москве. Другим вариантом является посещение Москвы и участие в церемониях, которые состоятся в Украине накануне, 8 мая.
Издание пишет, что «правительство в Киеве упорно работает над тем, чтобы представить украинские церемонии как более приемлемый способ почтить память о страданиях Второй мировой войны, без риска одобрить российскую агрессию».
Однако, The Guardian пишет, что Трамп и Джонсон еще не приняли решение.
Напомним, ранее стало извстно, что резидент Франции Эммануэль Макрон собирается присутствовать на параде 9 мая в Москве.
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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон могут перед визитом в Россию посетить Украину для участия в торжествах, посвященных 75-летию окончания Второй мировой войны.
Об этом сообщает The Guardian.
Среди вариантов, которые считаются компромиссами в Вашингтоне и Лондоне, - участие лидеров в возложении венков в Москве. Другим вариантом является посещение Москвы и участие в церемониях, которые состоятся в Украине накануне, 8 мая.
Издание пишет, что «правительство в Киеве упорно работает над тем, чтобы представить украинские церемонии как более приемлемый способ почтить память о страданиях Второй мировой войны, без риска одобрить российскую агрессию».
Однако, The Guardian пишет, что Трамп и Джонсон еще не приняли решение.
Напомним, ранее стало извстно, что резидент Франции Эммануэль Макрон собирается присутствовать на параде 9 мая в Москве.