Губернатор Николаевской области Александр Стадник вышел к протестующим представителям Михайловской объединенной территориальной громады, которые собрались на акцию сегодня у здания облгосадминистрации. Он предложил им зайти в зал и выслушать их претензии.

Трансляция НикВести:

https://youtu.be/Lxcu6YmkJxg