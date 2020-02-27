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Губернатор Николаевской области Александр Стадник вышел к протестующим представителям Михайловской объединенной территориальной громады, которые собрались на акцию сегодня у здания облгосадминистрации. Он предложил им зайти в зал и выслушать их претензии.
Трансляция НикВести:
https://youtu.be/Lxcu6YmkJxg
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Губернатор Николаевской области Александр Стадник вышел к протестующим представителям Михайловской объединенной территориальной громады, которые собрались на акцию сегодня у здания облгосадминистрации. Он предложил им зайти в зал и выслушать их претензии.
Трансляция НикВести:
https://youtu.be/Lxcu6YmkJxg