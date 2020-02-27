Физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне «Намыв» попал в перечень объектов по реализации в Николаевской области проекта президента Владимира Зеленского по строительству школ, детских садов и стадионов.

Об этом стало известно сегодня, 27 февраля в ходе заседания Совета развития территорий Николаевской области, - передает корреспондент НикВести.

Как рассказал начальник управления молодежи и спорта Николаевской облгосадминистрации Виктор Гинкул, стоимость выполнения работ составляет 14 миллионов гривен, а срок их выполнения определен на август 2020 года.

— Первый объект - капитальный ремонт спортивного зала Николаевской областной коммунальной комплексной детско-юношеской спортивной школы по улице Лазурной в Николаеве, - сказал Виктор Гинкул.

Также он рассказал, что капитальный ремонт ДЮСШ предусматривает приведение к стандартным размерам спортивной площадки, обустройство раздевалок для спортсменов. Помимо этого, будет установлено новое сертифицированное Международной федерацией искусственное покрытие, а также трибуны для зрителей.

— В соответствии с проектом, в помещении будет установлена новая система вентиляции кондиционирования, энергосберегающие устройства освещения, модернизированная система отопления, а также будет заменено существующие окна на новые металлопластиковые. Для удобства проведения соревнования будет установлено новое электронное табло с системой озвучки. Что важно, еще будет установлена новая система пожарной безопасности, - сказал Виктор Гинкул.

Виктор Гинкул отметил, что после реконструкции в спорткомплексе можно будет проводить спортивные мероприятия местного, всеукраинского, а также международного уровня.

— Особое внимание уделено доступности объекта для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения, - отметил он.

Напомним, что заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Коваленко утвердил список объектов по реализации в Николаевской области проекта президента Украины Владимира Зеленского по строительству школ, детсадов и стадионов.