Как сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, обновленная система поможет побороть теневую отрасль по «покупке-продаже» налогового кредита по НДС (чем больше налоговый кредит тем меньше предприятие будет платить налоги в бюджет и даже может получить из бюджета возмещение).

— Те, кто не платят налоги, будут встречать сопротивление от государства. Им работать точно не будет комфортно. Вся «тень» на наших рынках к концу уже этого года должна уйти в историю, — заявил Гончарук.

Он считает, что запуск обновленной системы мониторинга НДС не должен повредить работе честного бизнеса, несмотря на то, что предыдущие намерения государства упорядочить ситуацию с НДС приводили к задержкам в выплате бюджетного возмещения.

Отметим, что возмещение налога на добавленную стоимость осуществляется в случае, когда плательщик НДС экспортирует товар за границу. При экспорте товары освобождаются от НДС, ведь такой налог уплачивается в стране, куда ввозится продукция.