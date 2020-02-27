В Хмельницкой области территориальное управление ГБР расследует обстоятельства ДТП при участии руководителя одного из секторов Красиловского отдела областной полиции.

По предварительной информации, 26 февраля в селе Щиборовка он за рулем авто Skoda Octavia сбил велосипедистку, она погибла на месте аварии.

Об этом сообщили в пресс-центре ГБР.

— Водитель самостоятельно вызвал скорую и дождался приезда медиков и правоохранителей. По предварительной информации, он не был в состоянии алкогольного опьянения, – говорится в сообщении.

Полицейскому грозит от трех до восьми лет лишения воли.

Напомним, ранее в Броварах Киевской области пьяный полицейский сбил на пешеходном переходе двух человек, один из них скончался.