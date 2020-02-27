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В Хмельницкой области территориальное управление ГБР расследует обстоятельства ДТП при участии руководителя одного из секторов Красиловского отдела областной полиции.
По предварительной информации, 26 февраля в селе Щиборовка он за рулем авто Skoda Octavia сбил велосипедистку, она погибла на месте аварии.
Об этом сообщили в пресс-центре ГБР.
— Водитель самостоятельно вызвал скорую и дождался приезда медиков и правоохранителей. По предварительной информации, он не был в состоянии алкогольного опьянения, – говорится в сообщении.
Полицейскому грозит от трех до восьми лет лишения воли.
Напомним, ранее в Броварах Киевской области пьяный полицейский сбил на пешеходном переходе двух человек, один из них скончался.
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В Хмельницкой области территориальное управление ГБР расследует обстоятельства ДТП при участии руководителя одного из секторов Красиловского отдела областной полиции.
По предварительной информации, 26 февраля в селе Щиборовка он за рулем авто Skoda Octavia сбил велосипедистку, она погибла на месте аварии.
Об этом сообщили в пресс-центре ГБР.
— Водитель самостоятельно вызвал скорую и дождался приезда медиков и правоохранителей. По предварительной информации, он не был в состоянии алкогольного опьянения, – говорится в сообщении.
Полицейскому грозит от трех до восьми лет лишения воли.
Напомним, ранее в Броварах Киевской области пьяный полицейский сбил на пешеходном переходе двух человек, один из них скончался.