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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ требует закрытия всех школ в стране, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Об этом сообщает NHK.
Предполагается, что данные меры будут действовать до начала весенних каникул.
Отметим, украинцам в Японии, особенно людям пожилого возраста и с хроническими заболеваниями, советуют избегать районов, где зафиксированы случаи заболеваний, не иметь контактов с больными людьми, не посещать массовые мероприятия, а также пользоваться защитными масками в местах скопления людей.
Кроме того, Международный олимпийский комитет не исключает отмену Олимпиады в Токио из-за коронавируса в Японии.
Напомним, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 82 тысячи человек, зафиксировано более 2800 летальных случаев.
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ требует закрытия всех школ в стране, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Об этом сообщает NHK.
Предполагается, что данные меры будут действовать до начала весенних каникул.
Отметим, украинцам в Японии, особенно людям пожилого возраста и с хроническими заболеваниями, советуют избегать районов, где зафиксированы случаи заболеваний, не иметь контактов с больными людьми, не посещать массовые мероприятия, а также пользоваться защитными масками в местах скопления людей.
Кроме того, Международный олимпийский комитет не исключает отмену Олимпиады в Токио из-за коронавируса в Японии.
Напомним, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 82 тысячи человек, зафиксировано более 2800 летальных случаев.