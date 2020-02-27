Премьер-министр Японии Синдзо Абэ требует закрытия всех школ в стране, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Об этом сообщает NHK.

Предполагается, что данные меры будут действовать до начала весенних каникул.

Отметим, украинцам в Японии, особенно людям пожилого возраста и с хроническими заболеваниями, советуют избегать районов, где зафиксированы случаи заболеваний, не иметь контактов с больными людьми, не посещать массовые мероприятия, а также пользоваться защитными масками в местах скопления людей.

Кроме того, Международный олимпийский комитет не исключает отмену Олимпиады в Токио из-за коронавируса в Японии.

Напомним, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 82 тысячи человек, зафиксировано более 2800 летальных случаев.