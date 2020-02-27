Депутат Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционный блок» Андрей Яковлев потребовал объяснений от чиновников мэрии, по какой причине в городе днем перестают работать светофоры.

Об этом он заявил сегодня, 27 февраля, в ходе заседания сессии городского совета, – сообщает корреспондент НикВести.

Депутат напомнил о том, что 24 февраля на пересечении проспекта Центрального и улицы Московской в Николаеве произошло смертельное ДТП. В момент столкновения внедорожника и маршрутки на перекрестке не работали светофоры. Поэтому, он обратился к мэру с просьбой поручить профильному заместителю отчитаться по этому вопросу.

— Пускай правоохранительные органы разбираются кто там виноват, а кто нет. У нас, если кто не знает, есть в структуре органов и коммунальных предприятий городского совета есть Коммунальное специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие. Так вот, я посмотрел его устав, чтобы не быть голословным, одной из обязанностей которого является обеспечения регулирование движения транспорта и пешеходов с помощью автоматизированных систем управления дорожным движением, светофоров и так далее. Собственно, я не ошибаюсь, когда скажу, что за адекватную и безопасную работу светофором отвечает именно это коммунальной предприятие и персонально его руководитель. Поэтому, я хочу, чтобы вы Александр Федорович дали протокольное, чтобы руководитель этого КП, или лучше профильный заместитель на сессии городского совета доложили нам, каким образом произошла ситуация, при которой в час пик, светофор на одном из самых оживленных перекрестках города не работал. Жители Проспекта героев Украины неоднократно сталкиваются, а практически каждый день с тем, что внезапно выключаются светофоры. Может вы мне объясните по какому алгоритму происходит отключение светофоров, с кем это согласовывается, знает ли об этом национальная полиция, которая по идеи в этот момент должна обеспечивать регулирование подобных перекрестков, – заявил Андрей Яковлев.

В свою очередь мэр Александр Сенкевич заявил, что в день аварии в городе бушевал ураган, последствия которого повлияли на работу светофоров. Он также отметил, что в случае отключения светофоров движение машин регулируют дорожные зенки.

— Я не могу сказать почему тогда произошел ураган и почему тогда светофоры перешли в режим желтого моргающего. Я вам напомню, что дорожное движение на улицах города регулируется у нас государственными правилами дорожного движения. В случаи неработающего светофора идет работа знаков, которые указаны на каждом перекрестке и каждом нерегулируемом перекрестке. Потому, когда светофор отключен, или работает в режиме желтого моргающего, знаки, которые установлены на перекрестках регулируют движение, – ответил Александр Сенкевич.

Городской голова также поручил профильным чиновникам подготовить отчет для депутатов о причинах отключения светофоров в городе и регулировании их работы.

Напомним, что 24 февраля на пересечении пр. Центрального и ул. Московской произошло столкновение автомобиля Range Rover, под управлением 32-летнего водителя, с маршрутным такси № 89 ГАЗель Рута, за рулем которого находился 64-летний местный житель.

В результате ДТП микроавтобус перевернулся, а с телесными повреждениями в медицинское учреждение были доставлены четыре человека, в том числе оба водителя транспортных средств, а также две пассажирки, одна из которых умерла.

В тот же день следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления николаевского главка полиции задержали водителя Range Rover в порядке ст. 208 УПК Украины.

25 февраля водителю Range Rover следователи сообщили о подозрении в совершении ДТП.