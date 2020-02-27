В январе 2020 года объемы промышленного производства в Украине сократились на 5,1% по сравнению с январем предыдущего года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Скорректированный на эффект календарных дней показатель промышленного производства в январе 2020 года по сравнению с январем 2019-го составил 95,3%, а нескорректированный — 94,9% (падение на 5,1%).

За месяц промышленность в Украине сократилась на 8,4% (в то же время, если учесть, что в январе было много выходных, то промышленное производство наоборот возросло на 1,6%).

Больше всего в годовом измерении сократились объемы производства электроэнергии и газа — на 11,8%. Падение в перерабатывающей промышленности составило 3,2%, а в добывающей — 4,5%.

По данным Госстата, рост наблюдался в сферах производства химической продукции (на 24,4%) и производстве компьютерной техники (на 17,4%).

В региональном разрезе, больше всего в январе 2020 года по сравнению с январем предыдущего года упала промышленность Луганской и Тернопольской областей — на 26% и 15,3% соответственно. Выросла промышленность в Кировоградской и Херсонской областях (15,1% и 20,2% соответственно).

Напомним, что Кабинет министров Украины создал Координационный центр по вопросам промышленности, который должен заниматься обеспечением роста промышленного производства.