Василий Капацына

На официальном сайте президента Украины зарегистрирована петиция в защиту Николаевского судостроительного завода «Океан», имущество которого уже второй месяц арестовано судом.

Автором петиции, созданной 26 февраля, стал владелец завода, николаевский бизнесмен Василий Капацына, сообщают НикВести.

Василий Капацына сообщил, что он как инвестор привлек в Украину 500 миллионов долларов инвестиций и требует прекратить «позорное явление государственного рейдерства».

«Легендарный судостроительный завод «Океан», которым сегодня управляет моя команда, был коварно атакован рейдерами. Люди, которые хотят захватить и уничтожить «Океан» - неоднократно проявили свои истинные намерения. Сначала они довели завод до банкротства в 2010-2012 годах. Затем эти же люди грабили «Океан» в 2016-2018 годах, вывозя оборудование на металлолом. А в январе 2020 эти же люди организовали арест завода! «Океан» атаковали через год после того, как завод был продан на открытых торгах в процедуре банкротства. Завод подвергся нападению, когда моей командой было с нуля трудоустроено 700 корабелов, часть из которых вернулись в родной Николаев с заработков на иностранных верфях. Когда мы начали ремонт уникального для Украины оборудования, которое не ремонтировалось больше 25 лет. Когда мы успешно прошли иностранный технический аудит для военного судостроения, построили множество конструкций, в том числе и для моста в Станице Луганской по прямому поручению от Вас - Президента Владимира Зеленского. Когда мы успешно выполняем иностранные заказы и платим налоги! Когда мы начали строить «Украину, в которую возвращаются» (помните? Это слова Вашей предвыборной программы)», - пишет Василий Капацына.

Как известно, арест на имущество завода был наложен Печерским районным судом 13 января 2020 года. По мнению инвестора, он перечеркивает успехи Николаева и Украины на пути к возрождению судостроения.

Бизнесмен убежден, что арест завода стал частью спланированной рейдерской атаки, нанес удар по репутации предприятия, поскольку основные заказчики «Океана» - европейские компании, которые не будут работать в заводом, имущество которого находится под арестом. А без иностранных заказов, утверждает бизнесмен, «Океан» остановится.

«Рейдеры совершили свою атаку руками прокуроров и судей. Имена рейдерских приспешников хорошо известны: Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, прокуроры Офиса генерального прокурора Александр Белоус и Сергей Гончаренко, а также судья Печерского районного суда Киева Олег Белоцерковец. «Океан» арестовали на основании лживых «показаний» единого «свидетеля» Игоря Игнатова, который на самом деле представляет в Украине интересы российского олигарха Юсуфова, чья стая уничтожала и грабила «Океан». Меня, как законного владельца арестованного имущества, никто из прокуроров даже не допросил. А экс-глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан вместо поддержки отечественного инвестора заявил: «Че кипишуеш»?», - пишет Василий Капацына.

По его словам, атака на «Океан» - один из многих примеров, когда правоохранительные органы и суды стали инструментом захвата действующего бизнеса.

«Чем сегодня Вы и Ваша команда отличаетесь от всех, кто десятилетиями занимался грабежом Украины руками правоохранительной и судебной системы? Неужели инвестиционная политика Команды Президента Зеленского сводится к тому, чтобы умножить на ноль действующий бизнес, а потом унизительно привлекать инвесторов «инвестиционными нянями»? Разве в прокуратуре и судах не должны быть профессиональные люди, которые принимают законные решения, а не пишут их под диктовку заказчиков и чиновников с Банковой, Грушевского или Красной Площади?», - говорится в обращении Василия Капацыны.

Бизнесмен обратился к президенту с требованием инициировать внесение в Верховную Раду законодательных инициатив по ограничению возможностей для безосновательного вмешательства правоохранительных органов в деятельность субъектов хозяйствования. А также инициировать усиление персональной ответственности за акты государственного рейдерства, особенно по отношению к предприятиям стратегического значения для экономики страны.

Василий Капацына просит президента Владимира Зеленского поручить компетентным органам провести расследование на предмет возможного влияния спецслужб и граждан Российской Федерации на действия сотрудников Офиса генерального прокурора и Офиса президента Украины относительно рейдерской атаки на Николаевский судостроительный завод «Океан» с целью уничтожения стратегического предприятия.

Сбор подписей под петицией будет длится еще 90 дней, уже подписалось больше 50 человек из необходимых 25 тысяч, чтобы ее рассмотрели.

Как известно, 24 февраля Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Печерского районного суда о наложении ареста на имущественный комплекс «Николаевского судостроительного завода «Океан». Комментируя решение суда, Василий Капацына заявил, что оно несправедливо и незаконно.

В декабре 2018 года имущество ликвидированного предприятия ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» было продано на аукционе компании «Торговый дом «Аннона».

Новый собственник взял на себя обязательства выплатить бывшим работникам завода задолженность по заработной плате на общую сумму около 100 миллионов гривен, что было сделано в следующие несколько месяцев после покупки.

Новый собственник завода Василий Капацына взялся за восстановление работы судостроительного завода. В апреле прошлого года ООО «Судостроительный завод «Океан» получил первый госзаказ - ремонт земснаряда для Администрации морских портов Украины, также был заключен контракт с голландской судоходной компанией «Eurobulk» на строительство двух сухогрузных барж и модернизацию сухогруза класса река-море. Также сообщалось, что завод «Океан» заключил контракт на достройку двух сухогрузов типа «Буг».

В ноябре 2019 года завод «Океан» посетили министр обороны Украины Андрей Загороднюк и генеральный директор госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус. Целью визита высокопоставленных чиновников в Николаев стал вопрос о возможности строительства и ремонта в Николаеве военных кораблей.