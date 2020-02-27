Депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционный блок» Лариса Веселовская потребовала принять разработанную Департаментом ЖКХ программу по обращению с бездомными животными.

Об этом стало известно сегодня, 27 февраля, в ходе заседания сессии городского совета, – сообщает корреспондент НикВести.

Депутат попросила городского голову Александра Сенкевича снять с рассмотрения сессии разработанную ею программу и принять программу по обращению с животными предложенную Департаментом ЖКХ.

— Я прошу вынести программу по обращению с бездомными собаками. Я хочу попытаться внести на рассмотрение сессии программу, разработанную Департаментом ЖКХ стоимостью 61 миллион гривен. Давайте внесем ее и проголосуем! Проблема в том, что у нас есть европейские инвесторы, которые готовы нам простерилизовать собак. Проблема с собаками у нас звучит каждый день в социальных сетях, в СМИ. Давайте будем решать этот вопрос! Пожалуйста! Программа уже прошла антимонопольный комитет, есть некоторые замечания, их исправляют. Давайте сегодня ее проголосуем! – сказала Лариса Веселовская.

В свою очередь мэр пообещал в конце сессии перейти к рассмотрению данного вопроса.

Напомним, в мае 2019 года члены депутатской комиссии по вопросам ЖКХ приняли решение внести в повестку дня ближайшей сессии горсовета вопрос принятия программы обращения с бездомными животными в Николаеве. Из-за внесенных изменений программы по обращению с бездомными животными не выносились на рассмотрение сессии Николаевского горсовета.

7 февраля Николаевский городской совет Александр Сенкевич пообещал, что на следующем заседании сессии горсовета будет принята программа по обращению с бездомными животными.