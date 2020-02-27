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В Николаевской санаторной школе интернате №7 во время мониторингового визита обнаружили ряд нарушений, среди которых хранение просроченных лекарств в медчасти, перенаполнение классов, а также отсутствие пожарной сигнализации.
Об этом сообщается на сайте Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
- В медицинской части обнаружено большое количество лекарств, срок хранения которых истек в 2018 - 2019 году. Также мониторинговая группа обратила внимание на перенаполненость учреждения. В большинстве классов количество детей составляет до 30 человек, при установленном лимите в 20 детей. При этом, увеличение лимита наполнения заведения его руководством ни с учредителем, ни с органом управления не согласовано. В зшколе отсутствует пожарная сигнализация. По результатам визита готовится отчет и соответствующие акты реагирования, - сказано в сообщении.
В состав мониторинговой группы вошли региональный представитель Уполномоченного в Николаевской области Светлана Одинцова, региональный координатор взаимодействия с общественностью Вадим Жепало и общественные мониторы Роман Дятлов, Светлана Пашкевич и Нина Ангелова.
Также, в отчете сказано, что в школе хорошо обустроены классы, пищеблок, игровые и спортивные комнаты. Право на образование детей реализуются в полной мере. К слову, в школе учится девочка, которая не видит, и она полностью обеспечена специальными учебными материалами.
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В Николаевской санаторной школе интернате №7 во время мониторингового визита обнаружили ряд нарушений, среди которых хранение просроченных лекарств в медчасти, перенаполнение классов, а также отсутствие пожарной сигнализации.
Об этом сообщается на сайте Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
- В медицинской части обнаружено большое количество лекарств, срок хранения которых истек в 2018 - 2019 году. Также мониторинговая группа обратила внимание на перенаполненость учреждения. В большинстве классов количество детей составляет до 30 человек, при установленном лимите в 20 детей. При этом, увеличение лимита наполнения заведения его руководством ни с учредителем, ни с органом управления не согласовано. В зшколе отсутствует пожарная сигнализация. По результатам визита готовится отчет и соответствующие акты реагирования, - сказано в сообщении.
В состав мониторинговой группы вошли региональный представитель Уполномоченного в Николаевской области Светлана Одинцова, региональный координатор взаимодействия с общественностью Вадим Жепало и общественные мониторы Роман Дятлов, Светлана Пашкевич и Нина Ангелова.
Также, в отчете сказано, что в школе хорошо обустроены классы, пищеблок, игровые и спортивные комнаты. Право на образование детей реализуются в полной мере. К слову, в школе учится девочка, которая не видит, и она полностью обеспечена специальными учебными материалами.