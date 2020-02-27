Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заявил, что депутат областного совета Федор Барна никак не связан с вопросом формирования объединенной территориальной громады в Новоодесском районе с центром в селе Гурьевка.

Об этом он рассказал сегодня, 27 февраля в ходе общения с жителями Николаевской области по вопросу формирования ОТГ, - передают НикВести.

Как известно, жители Константиновской объединенной территориальной громады считают, что депутат облсовета Федор Барна протягивает вопрос создания ОТГ с центром в селе Гурьевка, хотя все жители проголосовали за создание ОТГ с центром в селе Константиновка.

Однако, по словам Александра Стадник, Федор Барна не имеет никакого отношения к данному вопросу.

— Мы смотрим на перспективу же? Чтобы развиваться, расширяться. В этом случае Константиновка уже, можно сказать, законсервирована. Нет ни земли, ни административных зданий, ничего. Да, есть люди, которые хотят быть административным центром - да, я их понимаю. У Гурьевки земля, инфраструктура, 2,5 тысячи людей - полноценная перспектива. По закону она полностью попадает под методику. Я понимаю, что Константиновка обидится и скажет, что ее не услышали. А скажут потом, что это Барна, хотя он тут вообще ни при чем. Послушайте, нет у меня областных депутатов, с которыми у меня есть какие-то договорняки. Я всем ответственно заявляю, что нету. Я работаю для людей. Мне все-равно что обо мне говорят. Я понимаю, что для всех я хорошим не буду, - сказал Александр Стадник.

Напомним, что в четверг утром, 20 февраля 2020 года около 50 селян устроили акцию протеста около здания Николаевского областного совета, требуя, чтобы к ним вышел глава ОГА Александр Стадник и объяснил, почему он обманул их в вопросе создания объединенной территориальной общины с центром в Константиновке Новоодесского района. Однако, прождав около двух часов главу Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника жители нескольких сел Новоодесского района уехали протестовать на трассу «Николаев - Киев» в районе села Константиновка. Селяне несколько часов безостановочно переходили дорогу, тем самым заблокировав движение по трассе национального значения. После чего начальник управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталий Герсак дал «слово офицера», что решит проблему и люди разошлись. После чего Федор Барна заявил, что жители села Константиновка, которые уже несколько часов протестовали на трассе, занимаются «шантажом и терроризмом».

Еще в октябре 2019 год, возле здания Николаевской ОГА жители Константиновской ОТГ провели митинг, в ходе которого заявили, что депутат Николаевского областного совета Федор Барна протягивает вопрос создания ОТГ с центром в селе Гурьевка, хотя все жители проголосовали за создание ОТГ с центром в селе Константиновка.

Сам Федор Барна заявил, что центром объединенной территориальной общины в Новоодесском районе нужно определить село Гурьевку.

При этом депутат облсовета Анатолий Катрич завил, что руководство ОГА и его коллега депутат Федор Барна давят на сельские советы в Новоодесском районе в вопросе создания ОТГ. А депутат Михаил Талпа заявил, что руководство облгосадминистрации скрыло от депутатского корпуса и представителей объединенных территориальных громад, принятый в Министерстве регионального развития перспективный план по укрупнению территорий.