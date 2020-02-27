Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ начать расследование по факту возможного незаконного воздействия директора ГБР на следователей для организации политического преследования Петра Порошенко.

Об этом идет речь в блоге адвоката пятого президента Украины Петра Порошенко Игоря Голованя на Украинской правде.

- НАБУ руками и копытами упирается лишь бы не расследовать записи «Трубу прорвало». Незаконно не регистрировали уголовное производство. Были вынуждены решением Высшего антикоррупционного суда начать расследование по факту возможного незаконного влияния Директора ГБР на следователей для организации политического преследования Пятого Президента Украины. Зарегистрировав уголовное производство, чиновники НАБУ сразу начали саботаж расследования и поиск способов это расследование «похоронить». Мешали ходатайство адвокатов Петра Порошенко - потерпевшего по делу. Поэтому 10.01.2019 на свет появилось постановление детектива НАБУ об отказе в признании Петра Порошенко пострадавшим. То постановление 28 января 2020 г. отменил Высший антикоррупционный суд, - написал Игорь Головань.

Игорь Головань отметил, что в этом деле должно быть проведено объективное и независимое расследование, так как оно имеет значительный общественный резонанс.

- Однако в НАБУ настолько боятся даже подступиться к расследованию записей вероятных разговоров Трубы с Богданом, Смирновым и другими лицами, наплевали на решение суда и 4 февраля 2020 отказали в признании Петра Порошенко пострадавшим повторно. Вчера Высший антикоррупционный суд во второй раз отменил отказ НАБУ признать Петра Порошенко пострадавшим. Похоронить расследования участникам скандальных разговоров не удастся, - подытожил адвокат.

Ранее сообщалось, что партия «Европейская солидарность» требует от Генпрокуратуры возбудить уголовное производство против экс-директора Госбюро расследований Романа Трубы и фигурантов так называемых «пленок Трубы».