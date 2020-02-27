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В четверг, 27 февраля, депутат Николаевского областного совета от «Европейской солидарности» Анатолий Катрич покинул фракцию и вступил в областную организацию партии ВО «Батькiвщина».
Об этом стало известно в ходе конференции областной партии «Батькiвщина», - передают НикВести.
В частности, новоизбранный глава николаевской организации политической партии «Батькiвщина», экс-нардеп Вадим Пидберезняк рассказал, что он с коллегами готов принять всех депутатов, которые не оправдали своих надежд и готовы работать на благо людей.
— Не так давно Юлия Владимировна обратилась к партийцам с тем, что не надо замыкаться, надо обнять всех, кто хочет и может. Нам необходимо приглашать людей, которые сильные, которые что-то могут. Анатолий Катрич вышел из фракции. Думаю, что он не увидел перспектив своего нахождения в той партии, в которой он находился. Происходящие ныне процессы в областном совете это вполне естественно. Если кто-то где-то чувствуют себя некомфортно, либо не оправданы те ожидания, которые были.. С учетом того, что он начинал с «Батькiвщини», то это нормальный процесс? - заявил Вадим Пидберезняк.
Напомним, ранее Вадим Пидберезняк заявил, что фракция партии в областном совете будет в оппозиции в отношении главы Николаевской областной государственной администрации.
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В четверг, 27 февраля, депутат Николаевского областного совета от «Европейской солидарности» Анатолий Катрич покинул фракцию и вступил в областную организацию партии ВО «Батькiвщина».
Об этом стало известно в ходе конференции областной партии «Батькiвщина», - передают НикВести.
В частности, новоизбранный глава николаевской организации политической партии «Батькiвщина», экс-нардеп Вадим Пидберезняк рассказал, что он с коллегами готов принять всех депутатов, которые не оправдали своих надежд и готовы работать на благо людей.
— Не так давно Юлия Владимировна обратилась к партийцам с тем, что не надо замыкаться, надо обнять всех, кто хочет и может. Нам необходимо приглашать людей, которые сильные, которые что-то могут. Анатолий Катрич вышел из фракции. Думаю, что он не увидел перспектив своего нахождения в той партии, в которой он находился. Происходящие ныне процессы в областном совете это вполне естественно. Если кто-то где-то чувствуют себя некомфортно, либо не оправданы те ожидания, которые были.. С учетом того, что он начинал с «Батькiвщини», то это нормальный процесс? - заявил Вадим Пидберезняк.
Напомним, ранее Вадим Пидберезняк заявил, что фракция партии в областном совете будет в оппозиции в отношении главы Николаевской областной государственной администрации.